Estudantes do Sesi realizam projeto de apoio ao setembro amarelo

Os alunos do 3° ano do ensino médio da escola Sesi estão realizando palestras em parceria com psicólogos durante o mês do setembro amarelo, visando conscientizar e prevenir as pessoas sobre o suicídio.

De acordo com Luísa representante do grupo, a iniciativa partiu da turma durante uma conversa em sala de aula e em especial o que os motivaram foi os últimos acontecimentos em Vilhena e os altos índices de suicídio ocorrido em todo o Brasil.

O grupo também criou o “Amigo Amarelo”, onde são disponibilizado números de telefones de alguns alunos que estão disponíveis para conversar com pessoas que gostariam de ser ouvidas. A ideia foi motivada pela falta do atendimento ofertado pelo 141 na cidade e os chats para auto ajuda estarem sempre congestionados, fazendo com que quem necessita ser ouvido aguarde em uma longa fila de espera.

A estudante também ressaltou que durante essas conversas caso alguém queira uma ajuda profissional os alunos encaminhariam eles a um psicólogo.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação