Força Tática apreende menor que praticava furtos e armazenava produtos na residência do irmão

Uma guarnição da Força Tática obteve informações de que um menor estaria praticando furtos em Vilhena e armazenando os produtos em uma residência localizada no Bairro Cristo Rei, com o conhecimento do morador do imóvel, que mais tarde foi identificado como sendo seu irmão.

Diante das informações, os militares realizaram um patrulhamento pelo local, quando avistaram alguns jovens enfrente a referida residência, que passaram a agir de forma suspeita após perceberem a presença da guarnição, sendo que o referido morador tentou se esconder atrás de um arbusto e seguidamente, correu para dentro do imóvel.

Após ser seguido e capturado pelos policiais, o jovem relatou que havia agido de tal forma, pois temeu ser preso novamente, devido ter conhecimento de que seu irmão estava armazenando produtos oriundos de furtos em sua casa, para vendê-los posteriormente.

Durante a abordagem ao jovem, que mostrou aos militares três televisores LCD, uma máquina de lavar a jato, além de outros produtos diversos, seu irmão chegou ao local e confessou ter furtado os referidos objetos em quatro residências distintas e que havia pedido para seu irmão guardá-los para que ele pudesse vendê-los em momento oportuno.

O agente relatou também, que em outra residência localizada no mesmo bairro, havia mais um produto guardado, conduzindo os militares até o referido imóvel, onde foi localizada uma caixa amplificadora.

Diante dos fatos, os irmãos, juntamente com os objetos apreendidos, foram conduzidos até o Departamento da Polícia Civil para prestarem mais esclarecimentos sobre o caso.

Texto e fotos: Extra de Rondônia