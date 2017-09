GURGACZ GRAVA VÍDEO CONTRA CASSOL: “Gasta milhões de reais que roubou das compensações das usinas de Rondônia”

O senador Ivo Cassol, do PP, fez duras críticas ao colega de parlamento Acir Gurgacz, do PDT. À ocasião, o acusou de elaborar Projeto de Lei a fim de beneficiar sua própria empresa, a Eucatur, em detrimento aos taxistas, pois, de acordo com o ex-governador Cassol, a normativa impediria os trabalhadores do ramo de levarem passageiros de um município ao outro , ou seja, vedaria o denominado transporte intermunicipal.

Gurgacz não ignorou a prosa do parceiro de Senado e resolveu gravar um vídeo para distribuir principalmente nas redes sociais. O tom foi extremamente ofensivo, destoando da parcimônia apresentada pelo pedetista em seus pronunciamentos até então..

“Não tem trabalho para mostrar”, bradou, prosseguindo ao salientar que “ele [Ivo Cassol] não faz nada aqui em Brasília a não ser se defender dos seus processos”..

As piores acusações vieram em seguida, logo no começo do vídeo:.

“Gasta milhões. Dinheiro que roubou, desviou das compensações das usinas de Rondônia. Gasta aqui em Brasília contratando advogado pra não ser preso. Tinha que estar na cadeia! Foi condenado à prisão por desvio de dinheiro público!”, asseverou o empresário..

