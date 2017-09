Inicia na próxima segunda-feira o cadastramento biométrico em Chupinguaia

A coleta de dados biométricos em Chupinguaia será realizado a partir desta segunda-feira, dia 02 de outubro. O cadastramento das digitais será efetuado em escolas municipais da cidade. O horário de atendimento será das 8h00 às 17h00, de segunda à sexta-feira.

Para realização do cadastramento biométrico será necessário apresentar: documento de identificação (RG), certidão de nascimento, certidão de casamento – caso possua – e um comprovante de residência – que esteja no nome do eleitor.

A biometria ocorrerá até o dia 30 outubro, sendo obrigatório a todos os chupinguaienses, pois passará a ser utilizada a partir das próximas eleições.

Vale ressaltar que quem não realizar o cadastramento terá seu título cancelado, ficando sem exercer seu direito ao voto, não podendo prestar concurso público, tirar passaporte e realizar matrícula em universidades.

E para os distritos de Chupinguaia os atendimentos ocorrerão nas seguintes datas:

07/10 ao 09/10 – Distrito de Boa Esperança

12/10 ao 15/10 – Distrito de Novo Plano

20/10 ao 23/10 – Assentamento Água Viva

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa