PMA apreende carga de madeira irregular em Chupinguaia

Na madrugada desta sexta-feira, 29, a Polícia Militar Ambiental (PMA) apreendeu uma carga de madeira extraída ilegalmente no Distrito de Guaporé, em Chupinguaia.

Segundo a polícia, o condutor trafegava pela BR-364 com a carga coberta por uma lona, ao ser abordado foi verificado que o mesmo não possuía o Documento de Origem Floresta (DOF) da madeira. O motorista do caminhão afirmou que as madeiras pertenciam ao homem que estava no banco de passageiro do veículo e que a carga seria levada para Nova Brasilândia D’oeste.

Os dois homens receberam voz de prisão pelo transporte ilegal de madeira e foram conduzidos para a Delegacia de Policia Civil (DPC) de Vilhena. O caminhão ficou detido no pátio do 3º Batalhão da Policia Militar (BPM).

Os homens foram intimados para comparecer ao setor de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e liberados logo em seguida.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa