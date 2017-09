Proprietário da Limp Serv fala sobre as melhorias da coleta de lixo em Vilhena

Na tarde desta quarta-feira, 27, Antônio Tavares sócio-proprietário da Limp Serv, visitou a redação do Extra de Rondônia, onde descreveu sobre as melhorias da coleta de lixo no município de Vilhena.

De acordo com Tavares, ele mantinha uma empresa do ramo de limpeza e conservação, mas viu que na área havia espaço para expandir os negócios e assim poder participar de licitações em órgãos públicos e ainda atender o comércio local, com isso, criou a Limp Serv.

Há aproximadamente um ano e meio, Tavares tinha contrato com a prefeitura e mantinha uma equipe de coletores que prestavam serviços, mas com a construção do aterro sanitário, obteve contrato emergencial de 90 dias, depois participou da licitação e ganhou o direito de explorar o setor.

De acordo com Tavares, no final da gestão do Zé Rover, havia muitas reclamações, mas isso devido a problemas burocráticos criados pela própria administração.

Porém, quando a prefeita eleita Rosani Donadon assumiu, se inteirou da situação, com isso, se emprenhou e em menos de dois meses regularizou a pendência com a empresa e a coleta de lixo se normalizou.

O empresário ressalta que o SAAE é responsável pela cobrança da taxa e fiscalização, e que está fazendo um bom trabalho junto à empresa. A Limp Serv presta serviço com cinco caminhões prensa, uma caçamba e uma F-4000 que da apoio aos trabalhadores.

Na questão da rota traçada pela empresa para recolhimento do lixo, Tavares explica que, é feita duas vezes por semana nos bairros, porém, no centro – nas Avenidas Marechal Rondon, Avenida Major Amarantes, Capitão Castro e transversais entre essas avenidas, o lixo é recolhido todo dia.

Antônio enfatiza que o aterro sanitário tem horário para receber o lixo, sendo: das 06h às 18h e que os caminhões percorrem 64 quilômetros até ao local ida e volta. Entretanto, se o veículo chegar ao aterro as 18h05, por exemplo, já não consegue descarregar. Enquanto o caminhão está indo para o aterro os coletores estão descendo o lixo, para ficar mais fácil e rápido colocar no caminhão.

Tavares disse que está com um projeto em andamento para construção de um transbordo, com isso, facilitaria toda a logística de coleta e transferência para o aterro sanitário. A empresa tem a disposição 26 coletores sendo: nove que trabalham a noite e 17 que trabalham de dia.

O empresário afirma que todos os funcionários estão com o pagamento em dia, pois o diretor do SAAE, Arijoan Cavalcante, está fazendo o possível para pagar na data certa e com isso, fazer com que os colaboradores também possam ter seus vencimentos em dia.

Tavares também fala sobre a prestação de serviço de limpeza no Hospital Regional (HR), sendo que, quando começou o contrato com a prefeitura, prestava serviços apenas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Certo tempo depois, passou a cuidar também da limpeza de outros setores, chegando a ter 49 funcionários, mas houve um desentendimento com a administração e a empresa ficou com algumas áreas específicas do hospital que continua até hoje.

O empresário está inovando, está em fase de conclusão um site e um aplicativo para facilitar e ajudar o morador, com isso, a comunidade vai saber exatamente onde o caminhão está e que horas vai passar em sua rua.

Para finalizar a entrevista, Tavares ressalta que precisa da colaboração dos moradores no acondicionamento dos resíduos sólidos, com isso, facilitará a coleta. Além disso, coloca disposição da comunidade os telefones 3322-1198 e 9 8467-0418 – para qualquer outra informação.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia