Semosp retorna ao bairro Cristo Rei para recuperação de ruas

Nesta sexta-feira, 29, a Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) executa novamente a manutenção de algumas vias não pavimentadas do bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com o secretário de obras do município de Vilhena, Josué Donadon, a manutenção das vias, que já beneficiaram o bairro neste ano em outras oportunidades, está ocorrendo novamente na localidade em função dos danos causados, após as últimas chuvas ocorridas no município.

“Iniciamos a gestão da prefeita Rosani Donadon realizando a recuperação das ruas necessitadas do bairro Cristo Rei de forma concisa. As vias aqui estavam esburacadas e repletas de desnível, sem falar que esta importante localidade estava abandonada há anos. Empregamos ritmo intenso, através da Semosp, escarificando, patrolando, cascalhando e compactando as ruas da região, melhorando o tráfego para os usuários e, isso está se repetindo atualmente. Além disso, o bairro foi contemplado pela Semosp com a retirada de entulhos em outras oportunidades, fora os serviços que já mencionei. De forma significante, estamos melhorando a qualidade de vida de Vilhena sob as diretrizes da prefeita Rosani Donadon”, arrematou Josué Donadon.

A Secretaria de Obras de Vilhena está recuperando várias regiões do município, tanto na área rural, quanto na parte urbana, e as ações serão continuadas nos próximos dias aproveitando o período de estiagem, mediante o cronograma da pasta.

Texto e fotos: Assessoria