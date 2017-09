Vereadora relata sobre projeto voltado ao combate a depressão

Na tarde desta quinta-feira, 28, em visita a redação do Extra de Rondônia a vereadora Vera Lúcia Borba Jesuíno (PMDB), mais conhecida como “Vera da Farmácia” contou sobre suas realizações neste primeiro semestre de mandato e seus projetos.

Vera relatou que a primeira vez que se candidatou não se elegeu, pois recebeu apenas 832, mas assumiu como suplente a vaga de Jairo Peixoto (PP), no período em que alguns vereadores foram cassados. Já nesta segunda eleição elegeu-se com 973 votos.

De acordo com a vereadora, a política vilhenense tem sofrido uma grande mudança neste ano, os atuais profissionais tem buscado transparência e responsabilidade sempre tentando fazer o melhor para o município.

Vera contou também sobre a experiência de enfrentar pela primeira vez três Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) durante o mandato e destacou que tem aprendido muito.

Em relação à abertura de uma CPI contra a atual prefeita do município, a vereadora afirmou que acredita em uma possível politicagem, pois não há provas contundentes.

Lúcia aproveitou para contar que já realizou vários requerimentos e indicações, da qual se destacam as emendas impositivas do caminhão de usina móvel asfáltica, manutenção das ruas e avenidas do município, os pedidos de equipamentos para o Hospital Regional e a contratação de mais profissionais para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), com o intuito de ofertar atendimento domiciliar aos pacientes.

A vereadora relatou também sobre seus projetos, dando ênfase ao “Programa Porteira Adentro” que tem como objetivo fomentar atividade produtiva rural, através da execução de serviços, de abertura, conservação e recuperação de estradas e de acesso às propriedades rurais. Outro destaque é o da implantação do controle de gastos de combustível municipal por sistema eletrônico, mediante a um cartão magnético, onde o objetivo é tornar mais transparente o processo dos abastecimentos dos veículos oficias, permitindo maior agilidade e o controle em tempo real.

Outro projeto de lei de sua autoria é o da doação de aterro de descartes aos munícipes de baixa renda, visando beneficiar as pessoas que possuem menos condições financeiras e dar destino a todo o material de aterro e descarte, oriundo das obras e serviços do município, tais doações serão realizadas pela prefeita e de empresas especializadas pelas obras.

Vera adiantou também que esta com um projeto em desenvolvimento voltado para o combate à depressão na infância e adolescência, tendo inicio na rede escolar em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e a secretaria de saúde, por meio de palestras ministradas por profissionais da área para estar orientados os jovens.

A vereadora finalizou dizendo que possui uma relação bastante amigável com Rosani Donadon, pois sempre que precisa a prefeita busca atender a todas as demandas, inclusive o asfaltamento do Cristo Rei foi um pedido dela e de alguns colegas da casa.

Texto e Foto: Extra de Rondônia