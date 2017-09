VILHENA: acusado de matar desafeto em praça pública é condenado a 20 anos de prisão

Clebson Santos Vieira, de 18 anos, foi condenado a 20 de prisão em regime fechado pela morte de Thalison Elias Cordeiro de Jesus.

O julgamento ocorreu na manhã desta sexta-feira, 29, no Fórum Criminal, Desembargador Fagundes Leal, Vilhena.

Conforme o processo 0000190.73.2016.9.22.0014 – a sentença aponta que o réu cometeu crime de homicídio por motivo torpe, que é considerado como imoral, vergonhoso, repudio moral e socialmente, algo desprezível.

Acusação do réu

Nas alegações, a promotoria conforme os quesitos, acusou o réu ser autor dos disparos de fogo contra a vítima. Assim como também testemunhas que estavam próximo do local, relataram, Clebson ser executor dos tiros contra Thalison Cordeiro.

A promotoria também declarou, que o denunciado pertence a facção criminosa Comando Vermelho (CV), e o réu responde por outros crimes cometidos quando era menor de idade. O promotor finalizou as considerações da sua tese, pedindo aos jurados que aprovem os quesito que acusam o réu, e pede o o condenem por ser um homem perigoso para a sociedade.

Defesa

A defesa nas suas argumentações concordou com a tese da promotoria, que acusou seu cliente de ser o autor do crime, mas que não existe questões que qualificam o réu ter praticado o homicídio por motivo torpe, e sim por legitima defesa. A defensoria encerrou sua premissa que os jurados julguem o réu com convicção.

Julgamento

Os jurados optaram pela condenação do réu. Sendo sentenciado a 20 anos de reclusão, podendo cumpri 1/6 da sentença no regime fechado.

Texto e foto: Extra de Rondônia