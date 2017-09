Apae realiza “1ª Festa das Flores” em Colorado

No próximo sábado dia, 07, a partir das 19h00, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) irá realizar a “1ª Festa das Flores”, no pátio da instituição localizado na Avenida Tapajós esquina com a Rua Goiás, em Colorado.

O evento contará com apresentações dos alunos da Apae, a participação de várias instituições de Colorado e da região e exposição de flores de diversas espécies.

Durante a festa haverá também vendas de alimentos, sendo toda a renda arrecadada voltada para a Apae do município.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação