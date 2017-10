Em encontro do PSDB, ex-senador aconselha prefeito de Porto Velho: “Temos que nos espelhar na gestão de Vilhena”

Diversas lideranças políticas regionais e municipais se reuniram na manhã deste sábado, 30, no Centro de Tradições Gaúchas (CTG), durante a realização de Encontro Municipal do PSDB.

Além da prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB), também estiveram presentes o ex-senador Expedito Junior (líder estadual do PSDB), o prefeito de Porto Velho, Hildo Chaves, o ex-senador Chico Sartori, e representantes de outras legendas partidárias, como o ex-prefeito de Vilhena e Colorado Melki Donadon.

Todos discursaram, mas o que chamou a atenção foram as palavras do Expedito Junior. Ele aconselhou ao prefeito da capital a se espelhar em Vilhena no quesito gestão pública. “Estive visitando vários lugares de Vilhena e constatamos que a cidade mudou muito. Vilhena está bem melhor. No carro, eu disse ao Hildo que temos que aprender com aquilo que se está fazendo de melhor nos municípios. Em Porto Velho o problema está na saúde pública. E Vilhena tem dado um salto positivo neste setor”, diz o tucano ex-senador da república.

Por sua vez, ao usar o microfone, Hildo Chaves teceu uma série de elogios à mandatária vilhenense devido aos avanços alcançados na sua gestão, principalmente, na saúde pública, que foram investidos quase R$ 11 milhões na aquisição de equipamentos para reestruturar o setor. “Prefeita Rosani, tem que ter gosto para fazer isso. É muito difícil fazer investimentos dessa magnitude no primeiro ano de governo. Nós, na capital, também estamos mudando o cenário municipal com diversos investimentos. Isso prova que nós estamos fazendo a diferença. Entretanto, há um grupo chamado oposição que está de olho nas ações, torcendo para que tudo isto dê errado. Nós vamos vencer essa luta”, frisou o prefeito da capital.

Após a solenidade, a prefeita Rosani Donadon agradeceu os elogios e disse que está à disposição para juntos com as demais autoridades políticas fazer de Rondônia o melhor Estado do Brasil.

Texto e foto: Assessoria