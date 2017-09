Em visita ao Extra, prefeito da Capital fala do primeiro semestre de sua administração

No final da manhã deste sábado, 30, Hildon Chaves (PSDB) prefeito de Porto Velho, visitou a redação do Extra de Rondônia, onde falou sobre o primeiro semestre frente a prefeitura da Capital.

De acordo com Hildon assumiu Porto Velho em estado de calamidade em todos os setores, mas nos primeiros seis meses conseguiu colocar a casa em ordem e está começando agora a desenvolver um trabalho a contento.

Sendo que, já estão em fase de conclusão 30 quilômetros de asfalto em Porto Velho e 12 na Ponta do Abunã, e no próximo dia 15 será assinada a ordem de serviço para mais 27 quilômetros de asfalto nos Bairros Mariana e São Francisco. Essas obras são todas com recursos próprios. Além de 67 milhões que foram empenhados para pavimentação no próximo ano tão logo cessem as chuvas.

De acordo com Hildon, Porto Velho se transformou num canteiro de obras, sendo que em toda sua existência recebeu 720 quilômetros de asfalto, mas para que chegue aos 100%, ainda precisa de mais 470 quilômetros.

Hildo ressalta que seu compromisso de campanha foi combater o desperdício e a corrupção, e com isso, com toda certeza o dinheiro iria aparecer nos cofres da prefeitura.

O prefeito destaca que sua relação com o legislativo está excelente, e que o presidente da Câmara Municipal de Vereadores Mauricio Carvalho que é do (PSDB) é um grande parceiro do executivo.

Para encerrar a entrevista, Hildon confirma que seu nome foi cogitado dentro do partido para disputar as próximas eleições, porém, afirma que não tem pretensão de ser candidato, e que seu compromisso é administrar bem a cidade de Porto Velho.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia