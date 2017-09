Expedito Junior visita o Extra e diz que PSDB está costurando alianças e destaca que briga entre Cassol e Acir é uma vergonha

Na manhã deste sábado, 30, Expedito Junior visitou a redação do Extra de Rondônia em companhia de diversas lideranças políticas de Vilhena e do Estado, onde em entrevista fez um breve relato da sua participação no futuro político de Rondônia.

De acordo com Expedito, o PSDB está consolidado no Estado, hoje administra seis cidades de Rondônia, inclusive a Capital, e elegeu diversos vereadores na última eleição. Além disso, a visita em Vilhena neste sábado e para implantar o diretório definitivo, ou seja, um encontro partidário, sendo que todos os filiados da região do Cone Sul estarão presente na reunião.

Segundo Expedito, a orientação do partido é que se implante em todo Brasil até o dia 8 de outubro os diretórios definitivos, pois não se aceita mais diretórios provisórios, e cidades que não tem diretórios definitivos estão proibidos de lançar candidatos.

Expedito esclarece que está discutindo com a legenda se disputará governo ou senado. Junior disse também que está com o pé no freio, além da sigla, está discutindo com outros partidos e ouvindo a sociedade, e tomará a decisão no momento oportuno.

Ainda segundo o ex-senador, o partido já realizou diversas pesquisas que o colocam tanto para o senador quanto para governo na liderança.

Em Vilhena, Expedito ressalta que está construindo alianças para lançar candidatos a deputados estaduais e federais, mas afirma que deixará a missão nas mãos dos três vereadores eleitos pelo PSDB.

Sobre a briga virtual entre os senadores Ivo Cassol e Acir Gurgacz, Expedito disse que não gostaria de comentar sobre o fato, mas como é notório e a sociedade cobra posição dos políticos, ele apenas se ateve em dizer que, “a sociedade reprova, pois há tantos problemas para serem discutidos, e tantas coisas para serem construídas, que não cabe a duas lideranças políticas ficarem trocando fardas em rede social”, salientou.

Sobre a questão que seu partido teria convidado à prefeita de Vilhena Rosani Donadon (PMDB) e Melki Donadon (PDT) para se filiar a sigla, Expedito nega e afirma que até o momento não conversou com nenhum deles sobre o assunto, mas se um dia quiserem se filiar ao partido seriam bem recebidos. Pois todos sabem que Melki Donadon é uma grande liderança na região.

Para encerrar a entrevista, Expedito falou um pouco sobre a administração de Confúcio Moura, segundo ele, o segundo mandato está sendo melhor que o primeiro, ele conseguiu resolver os problemas que teve no primeiro mandato. Isso é de suma importância, pois quem assumir o governo estará mais tranquilo para fazer um bom trabalho.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia