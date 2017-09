Mulher vende veículo e recebe mais de R$ 8 mil em notas falsas em Chupinguaia

Uma mulher de 28 anos, moradora do município de Chupinguaia, procurou a polícia após receber mais de R$ 8 mil em notas falsas. Segundo a vítima, ela vendeu um carro para um homem de 32 anos e pegou a quantia como parte do pagamento.

Ainda segundo a mulher, ela teria recebido as notas na terça-feira, 26, porém, por não entender sobre dinheiro, guardou as 167 notas de R$ 50,00, totalizando a quantia de R$ 8.350,00. No dia seguinte, ela emprestou R$ 300,00 para o pai, que descobriu, em uma transação, que o dinheiro era falso.

As notas foram entregues aos cuidados da Polícia Federal (PF) de Vilhena, que investigará o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa