Sorteio define confrontos da próxima etapa da Taça Aciv

A fase de grupos da Taça Aciv viveu o seu ponto final na última quinta-feira, 28. Os 16 times classificados estão definidos na categoria Livre, e na categoria Master. Já estão definidas também as equipes que se enfrentarão nas quartas de final.

Com a classificação definida, o sorteio para os confrontos das oitavas de finais foram decididas. No pote “A” integraram os primeiros colocados de cada grupo, mais os três melhores segundos colocados. E no pote “B” foi definido para os dois piores segundos colocados, mais o cinco terceiros colocados, e o melhor quarto colocado entre os grupos “C e E”. Os times definidos do pote “A” enfrentaram as equipes do pote “B”.

Confira a lista das equipes que se enfrentarão categoria livre

(1º Grupo E) Só Picape / Neguinho do Muck x Shalk 51 (3º Grupo A)

(1º Grupo D) Cabofriense /Sorveteria Luz Divina x São Matheus FC (3º Grupo B)

(2º Grupo B) Tornearia Brasil/ATFC x Verdão Vilhena (2º Grupo D)

(2º Grupo E) Atlético Vilhenense / RC Brindes x JBS “B” (3º Grupo C)

(2º Grupo C) Primos FC x Josy Motos/Vereador Macedo/Insulfilme Planalto (4º Grupo C)

(1º grupo C) Titaniun FC x Portal Gazin (3º Grupo D)

(1º Grupo A) União FC x Vilhena Tintas / Suvinil (2º Grupo A)

(1º Grupo B) Truck Center x Friboi JBS A (3º Grupo E)

Confira os confrontos paras as quartas de final do Máster

Mecânica do Valdo / ATFC x Associação Ferroviária

Aciv x Chácara Boa Vista

Juventus FC x Glauber / Vilhena Tintas

Rodamazon/Crediário Sousa x Metal Perfil / Texas Rancho

Texto e fotos: Extra de Rondônia