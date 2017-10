Acidente envolvendo motoneta e bicicleta deixa 4 feridos no jardim Eldorado

O acidente ocorreu no fim da tarde deste sábado, 30, no cruzamento das Avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes e 34, no Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo informações, um casal seguia pela Avenida Brigadeiro em uma motoneta Sousa Ducar, com placas de Vilhena, sentido BR-364, quando dois adolescentes, que seguiam em uma bicicleta pela Avenida 34, sentido Avenida Paraná, atravessaram na frente da motoneta, causando a colisão.

Tanto o casal, quanto os adolescentes sofreram escoriações leves e foram conduzidos ao pronto-socorro do Hospital Regional, porém, um dos adolescentes, se queixava de fortes dores na coluna.

A Polícia Militar de Trânsito (PTRAN) esteve no local e isolou a área para a realização da perícia técnica.