Adolescente de 17 anos morre durante partida de futsal

João Vitor Lopes da Costa, de 17 anos, morreu na noite de sábado, 30, enquanto jogava futsal com amigos na quadra de esportes do Bairro São José, em Vilhena.

Segundo informações, pouco tempo após o jantar, o jovem saiu para jogar com os amigos e acabou sofrendo um mal súbito em meio a quadra.

João foi socorrido pelos próprios colegas de partida até o pronto socorro do Hospital Regional, onde sofreu paradas cardíacas e acabou não resistindo.

O corpo do jovem, que cursava informática no Instituto Federal de Rondônia (IFRO), está sendo velado na residência da família, localizada na Avenida José do Patrocínio e o sepultamento está programado para as 16h00 deste domingo.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Rede social