ARTIGO: Parcerias

Há algumas semanas atrás estava conversando com um empresário norte americano sobre parcerias. Para eles, parcerias constituem um instrumento fundamental na estratégia das empresas.

Continuando, ele contou-me que tivera recentemente uma decepção com um de seus parceiros, na aquisição de certo equipamento. Descontente com o ocorrido ele enviou uma carta ao presidente da empresa manifestando seu descontentamento.

Para surpresa sua, a resposta veio rápida. Nela aquele fornecedor se desculpava e lamentava pelo ocorrido, reafirmando que considerava as parcerias como algo fundamental e insubstituível no seu relacionamento comercial. A seguir ele afirmou que eles fariam qualquer coisa para ressarci-los do prejuízo e transtornos ocorridos (não me foi dito, mas acredito que isso significava o seguinte: 1.-Devolução imediata do dinheiro recebido, bem como das perdas financeiras causadas; 2.-Substituição do equipamento por um novo e sem nenhum custo adicional; 3-Outras formas de ressarcimento a critério do comprador, etc). Concluindo, ele afirmou-me: Por coisas como essas é muito gostoso trabalhar na América: existem princípios éticos; os princípios são respeitados; existe respeito mútuo até pelos concorrentes; se sua empresa comete um erro, ela se desculpa prontamente; os problemas são resolvidos entre as partes sem abertura de processos judiciais…

Que bom seria se isso existisse no nosso país. Todas as empresas precisam de “parceiros comerciais”. Parceiros são muito mais do que apenas fornecedores; são empresas trabalhando de mãos dadas, por longo prazo, onde o ganho é de ambas e não só individual. Os empresários zelam pela manutenção e aprimoramento das parcerias.

A vida das empresas fica mais fácil; ganhos econômicos são obtidos quando você dispõe de um grupo adequado e sério de parceiros; você economiza tempo; reduz custos administrativos e operacionais de pesquisas, cotações frequentes…

A propósito, qual é sua experiência a respeito? Sua empresa tem um grupo seleto e efetivo de “parceiros comerciais” que impulsionam suas vendas e melhoram sua performance empresarial?

Conclusão: Se você é um dos tantos empresários que nunca pensou no assunto, comece hoje mesmo a mudar de ideia e você colherá belos frutos, já a curto prazo. Eu creio nisso! Boa leitura.

Humberto C. Lago é Consultor Empresarial e Diretor da PROSPERUS.

Fonte: Extra de Rondônia