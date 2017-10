Radialista pioneiro recebe justa homenagem por relevantes serviços a Vilhena

Alexandre é filho do primeiro administrador da “Cidade Clima da Amazônia”

O radialista Alexandre Barros Lima recebeu uma justa homenagem pelos relevantes serviços prestados ao município de Vilhena.

Ele foi homenageado pela Executiva Estadual do PSDB, durante encontro da sigla partidária realizado neste sábado, 30.

O presidente municipal do PSDB municipal, Antônio José de Oliveira, o popular Junior Pintor, salientou as qualidades de Alexandre, que mora há 44 anos em Vilhena. “É um pioneiro que merece o respeito da nossa sociedade”, disse.

A opinião foi compartilhada por outras lideranças políticas estaduais, como o ex-senador Expedito Junior, presente ao evento.

QUEM É ALEXANDRE LIMA?

Alexandre é filho do primeiro administrador de Vilhena, Gilberto Barros Lima, na época em que o município era chamado de Vila Vilhena, na década de 1970.

Foi o primeiro Guarda Florestal do IBDF, em Vilhena; gerenciou o Centro de Triagem em encaminhamento de migrantes (Cetremi) desde sua criação em 20 de junho de 1977 até abril de 1985; trabalhou com o então governador “Teixerão”. É casado com a professora Leila Barbosa Lima há 43 anos

Atualmente, Alexandre exerce a atividade radialista nos programas “Jornal da Manhã” e “Jornal da Tarde”, rádio Positiva FM.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia