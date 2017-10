Ação entre amigos vai custear despesas com tratamento de saúde de segurança da rodoviária

O segurança da estação rodoviária, Edno José de Souza, de 36 anos, mais conhecido por “Edinho”, está fazendo uma ação entre amigos e um jantar dançante para custear o tratamento no qual estará sendo submetido.

Edinho foi diagnosticado com tumor no fígado e precisa de ajuda, pois o salário que ganha como segurança não dá para sustentar a família, pagar aluguel e custear o tratamento.

Com isso, idealizou uma ação entre amigos e está vendendo uma rifa por R$ 5,00 – onde quem colaborar participa do sorteio de uma cesta de chocolate da Cacau Show, que será sorteada no dia 12 de dezembro.

Porém, no próximo dia 14 – será realizado um dançar dançante no Centro de Tradições Gaúchas (CTG), no qual a renda será revertida em prol de Edinho.

O jantar terá preço popular, apenas R$ 10,00. Além disso, terá sorteio de três churrascos, musica ao vivo, e apresentação do elenco de dança resgatando a tradição. Telefone para contato 9 9208-7486

Obs. No jantar levar talheres e pratos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia