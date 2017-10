Cachorro provoca acidente e deixa motociclista ferido

Na tarde desta segunda-feira, 02, um cachorro da raça poodle, atravessou a Avenida Major Amarantes, no Centro de Vilhena e provocou a queda do condutor de uma motoneta Honda Biz.

Segundo testemunhas, para não bater no animal, o condutor, de cerca de 40 anos, freou bruscamente e acabou perdendo o controle da moto, sofrendo a queda que lhe causou hematomas na cabeça e uma fratura em uma das clavículas.

Um bombeiro que passava pelo local realizou a imobilização da vítima, que bateu forte com a cabeça no asfalto, até a chegada de uma Unidade de Resgate, que conduziu a vítima até o pronto-socorro do Hospital Regional.

Texto e fotos: Extra de Rondônia