Confraternização marca torneio de futebol society no “Clube dos Amigos”

Membros do “Clube dos Amigos” marcaram com um churrasco de confraternização a final do torneio quadrangular de futebol society, em Vilhena.

O evento esportivo aconteceu em quatro rodadas, no campo da RS, antiga Ceron.

A final aconteceu no último sábado, 30, com os times dispostos a levar pra casa o troféu de campeão. Porém, quem levou a melhor foi o time “03”, formado pelos seguintes atletas: Suila (goleiro), Reginaldo, Jhony, Rudi, Dudu, Josué, Fernando, Branco, Jandir, Adevanio, Lenadro, Coelho, Américo, Cezinha e Ronaldo. O artilheiro da competição foi Fernando, com 8 gols.

O clube realiza os torneio anualmente entre seus “associados”, uma forma de fortalecer os laços de amizades entre os mesmos, tendo como foco a disciplina e o companheirismo em campo.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação