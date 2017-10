Handebol de Vilhena é classificado após segunda vitória no JIR

Mais uma vitória e com um placar expressivo diante do adversário, a equipe masculina de Handebol de Vilhena conseguiu sua classificação antecipada para a segunda fase dos Jogos Intermunicipais de Rondônia, o JIR 2017.

O evento acontece em Ariquemes com várias modalidades esportivas e com delegações de praticamente todos os municípios do estado.

Vilhena enfrentou neste domingo, 1º de outubro, na quadra do ginásio Alberi Ferraço, o time de Ouro Preto do Oeste e mais uma vez venceu com grande vantagem no placar: 38 x 16.

A vitória dá classificação antecipada para a equipe vilhenense, apesar de ainda faltar mais uma partida antes da próxima fase, que é a semifinal. O jogo será nesta segunda-feira, 02, contra Campo Novo, às 16h30, na quadra do ginásio Alberi Ferraço.

A fase semifinal começa na terça-feira, 03, com jogos entre os times classificados pela manhã e tarde.

Texto e fotos: Assessoria