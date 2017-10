Homem é preso por invadir e cometer furto à residência mas nega o crime e a afirma ter entrado na casa com permissão da vítima

Por volta das 07h00 da manhã de domingo, 01, o morador de uma residência localizada na Rua 1504, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena, teve dois aparelhos celulares e uma bicicleta furtados de dentro de sua casa, por dois homens, que segundo a vítima, entraram no imóvel sem permissão.

Segundo a vítima, um homem de 52 anos, ele saía do banheiro quando avistou um dos agentes fugindo com a referida bicicleta, porém, juntamente com populares, conseguiu capturar e imobilizar Dionizio Bernardo Barboza, de 50 anos, que ainda se encontrava nas proximidades, até a chegada da polícia.

Dionizio relatou aos militares que o agente que conseguiu fugir em posso dos produtos furtados, era a pessoa de Paulo de Souza Costa Filho, que ainda segundo o mesmo, cumpria pena em liberdade condicional e fazia uso de uma tornozeleira eletrônica.

Em buscas de informações sobre o infrator na Colônia Penal, os policiais tomaram posse do endereço de Paulo, porém, foram informados que desde as 06h27 daquela manhã, a referida tornozeleira havia parado de emitir sinal de monitoramento. Já em diligências a casa de Paulo, o mesmo não foi localizado, porém, vizinhos informaram que ele realmente reside no local.

Diante dos fatos Dionizio recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Delegacia da Polícia Civil, onde negou o crime e relatou ainda, que tanto ele como Paulo estavam na casa da vítima ingerindo bebida alcoólica, quando ele acabou cochilando e Paulo furtou os objetos.

Texto e foto: Extra de Rondônia