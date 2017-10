Idosa cai em golpe de estelionatário em Colorado

Foi registrado na manhã deste último sábado, 30, na Delegacia de Polícia Civil (DPC) de Colorado um boletim de ocorrência, onde uma mulher de 60 anos informou ter sido vítima de um golpe de estelionato.

A vítima relatou à polícia que o agente ligou para ela identificando-se como marido de sua sobrinha, onde o mesmo informou que seu carro havia quebrado e que precisava de uma quantia de R$ 1,5 mil emprestado para terminar de pagar o valor do conserto do veículo.

A mulher pediu para que seu filho depositasse na conta do estelionatário o valor de R$ 500,00 na agência 1575 C/C 00047208-7 Caixa Econômica Federal, em nome de Lucas Ribeiro dos Reis.

Após receber a quantia o meliante ligou novamente pedindo que a mesma depositasse mais R$ 1 mil, a filha da vítima suspeitando do criminoso conversou com o agente e percebeu que se tratava de um golpe, pois o mesmo confundiu-se com os dados passados quando questionado pela jovem.

O golpista antes desligar o telefone zombou das vítimas por terem caído no golpe e informou que o valor não poderia ser devolvido, pois já havia sacado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa