Rosangela Donadon destina recurso para aquisição de um tomógrafo para atender o Cone Sul de RO

Nesta última semana, a deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) participou de uma reunião com o Secretário de Estado do Planejamento, Jeorge Braga, para confirmar a emenda parlamentar de sua autoria no valor de R$ 1,5 (um milhão e quinhentos mil) para aquisição de um aparelho de tomografia para atender a demanda do Hospital Regional de Vilhena.

Rosangela destaca que o número de pacientes que necessitam realizar os exames de tomografia vem crescendo de maneira gradativa e devida a procura, nem sempre os pacientes conseguem realizar o exame de forma gratuita. Com este equipamento, o município de Vilhena poderá ofertar com mais tranquilidade e conforto os exames de tomografia.

A deputada já destinou desde o início do seu mandato, mais de 3 milhões de suas emendas individuais para a área de saúde, sendo elas para aquisição de medicamentos, materiais pensos, sete ambulâncias e agora este moderno aparelho de tomografia.

“Com essa ação toda região do Cone Sul será beneficiada, fico muito feliz por mais uma conquista, pois sei o quanto nossa região necessita de fortalecimento na área da saúde”, disse a parlamentar.

Exames de tomografia

A tomografia computadorizada é um exame cujo funcionamento é semelhante ao raio X onde são utilizados esses mesmos raios para obter imagens de partes internas do paciente (ossos, órgãos e outras estruturas).

A máquina que executa a tomografia produz radiografias transversais, que são processadas por um computador. Após esse processamento, o resultado são imagens bem detalhadas da área que o médico especialista precisa avaliar.

O exame é realizado para diagnosticar doenças do cérebro, abdômen, tórax e coluna, entre outras regiões que não podem ser vistas no exame do consultório ou não podem ser completamente avaliadas por outras técnicas empregadas pelos médicos.

