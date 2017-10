Semas lamenta morte de pioneira e informa horário de transporte de idosos para enterro

A secretária de Assistência Social (Semas), Ivete Pires, apresenta suas condolências pelo falecimento de Marlenice Maria Garcia de Moura, de 67 anos, conhecida como “Tia Nice”.

Ela, que é mãe de Andreia Carla Garcia de Moura, servidora da Semas (FOTO), faleceu neste domingo, 1, durante o evento social realizado na cidade.

De acordo com o coordenador do Centro de Atendimento à Terceira Idade (Cati), Zerimar Silva, a idosa sempre foi muito ativa e era amiga dos companheiros do centro. “Tia Nice, sempre foi uma grande parceira, defensora da 3ª idade; ajudou muito no evento de domingo, e por isso, às 15h, o ônibus estará passando nos pontos para levarem os idosos para dar o ultimo adeus”, finaliza o coordenador.

E, por virtude do falecimento, nesta terça-feira, 3, não terá atividades no Cati, retornando apenas na quinta-feira. O corpo da pioneira está sendo velado na capela mortuária anexa Cemitério Cristo. O sepultamento está marcado para esta segunda-feira, 2, às 16h.

Um ônibus estará passando nos pontos da cidade, às 15h, para transportar os idosos ao cemitério e dar o último adeus a “Tia Nice”.

Nota de Pesar:

Não temos palavras para expressar os nossos sentimentos. Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor. Que a luz e o amor divino pairem sobre a alma de quem sofre esta imensurável perda, e os console e lhes dê serenidade para atravessar esta tempestade.

As pessoas são insubstituíveis em sua existência, e quando são especiais, além da falta que fazem àqueles que as amam, deixam o mundo mais pobre. Sem a Tia Nice, o mundo perde um pouco do seu brilho, alegria e cor.

a Deus pedimos, também, que dê a nossa Tia Nice o merecido repouso eterno em seu reino. Muito respeitosamente, prestamos as nossas condolências e deixamos os nossos mais sinceros pêsames.

IVETE PIRES

Secretária Municipal de Assistência Social de Vilhena (Semas)

Texto e foto: Assessoria