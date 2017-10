Delegacia da mulher conclui investigação sobre padrasto que abusava de gêmeas de 15 anos; uma está grávida

Na manhã desta terça-feira, 03, a delegada Solângela Guimarães concedeu uma coletiva de imprensa na Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher (DEAM), para esclarecer um caso brutal de estupro ocorrido na zona rural do Cone Sul.

De acordo com Solângela, uma delegacia do interior encaminhou um documento de denúncia de estupro contra duas adolescentes na divisa entre a cidade de Corumbiara e Chupinguaia. “Como o caso pertence a circunscrição de Vilhena, eu e uma equipe do DEAM assumimos a situação”, afirmou.

A delegada afirmou que o caso é um dos mais chocantes em que ela já atuou em 12 anos de profissão, pela barbaridade e crueldade com as vítimas. Ainda segundo a delegada, as vítimas são duas adolescentes de 15 anos que eram abusadas tanto no acariciamento, quanto na conjunção carnal e tudo sob ameaças.

Segundo Solângela, a mãe das vítimas sabia que o companheiro abusava das meninas, mas o próprio o ameaçava de morte e ainda a espancava quando defendia as filhas. “O caso só foi denunciado porque uma das vítimas pediu para o acusado que as deixassem ir para uma cidade do interior para a mãe se tratar e chegando ao local as meninas relataram o fato para avô que resolveu denunciar”.

O acusado foi detido por equipes da Polícia Militar de Corumbiara, Polícia Civil de Cerejeiras e da Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher (DEAM). Solângela salientou que de acordo com um laudo médico, uma das vítimas está gravida.

Para finalizar, Solângela ressaltou que o homem está preso na Casa de Detenção de Vilhena e aguarda a conclusão do inquérito para que vá a julgamento.

Texto e Foto: Extra de Rondônia