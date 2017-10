Em apenas 90 dias DHPP em Vilhena, mais de 10 casos de homicídios foram solucionados

A delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), instalada há apenas 90 dias em Vilhena, já conta com resultados favoráveis, não somente na elucidação de casos, como também, na diminuição dos mesmos.

Segundo o delegado regional Fábio Campos, além de já terem sido solucionados mais de 10 homicídios nesses três meses em que a delegacia está em funcionamento no município, de janeiro a setembro ocorreram 27 casos, sendo que no mesmo período do ano passado, foram 43. Algo que também não ocorria há muitos anos, é o fato de não ser registrado nenhum caso de homicídio no decorrer de todo o mês de setembro.

Ainda segundo Fábio, de agosto a setembro de 2016, foram registrados 10 casos de assassinato e no mesmo período do ano corrente, houve um caso, que já foi solucionado e o autor está preso.

As análises que vem sendo encabeçadas pelo delegado Arismar Araujo, diretor da Polícia Civil do interior, que apoiou a implantação da DHPP em Vilhena, atribuem essa diminuição ao fato das investigações traçarem um perfil de ligação dos homicídios com integrantes de facções criminosa, como foi o caso da chacina de Cabixi, cujos integrantes foram identificados e presos, diminuindo os riscos de futuras execuções.

Texto e fotos: Extra de Rondônia