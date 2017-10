“ENSINA-ME A VIVER”: Prefeita assina ordem de serviço da oitava obra na educação

A oitava ação do pacote de obras da educação, estimada em R$ 11 milhões de investimentos só neste ano de 2017, foi realizada hoje pela manhã, 3 de outubro, nas dependências da escola municipal “Ensina-me a Viver”, na cidade de Vilhena.

A assinatura da ordem de serviço da 1ª etapa de reforma e ampliação da unidade escolar dá início a construção de duas salas de aulas, aumento de salas de aulas e troca de piso.

A obra será executada com recursos próprios do município, na ordem de 160.585.14.

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) falou da expectativa e de investimentos em todos os setores do município. “Estamos cobrando eficiência no trabalho. Queremos obras de qualidade”, pontuou a chefe do Poder Executivo.

Em sua fala, o vice-prefeito Darci Cerutti (DEM) disse investir nas escolas é investir em um futuro melhor para as crianças. Por sua vez, a secretária de educação, professora Raquel Donadon, ressaltou sobre o aceleramento das obras para atender novas demandas da rede municipal de ensino.

PACOTE DE OBRAS

Por enquanto, são oito obras em andamento no setor educacional de Vilhena: três sendo executadas no bairro Cristo Rei, duas no bairro Alphaville; duas na área rural, e esta que iniciou nesta terça-feira no bairro São José.

Texto e fotos: Assessoria