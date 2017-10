Homem vê ciclista transportando botija de gás e ao chegar em casa percebe que a mesma era a sua

Uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até uma residência localizada na Rua Florindo Santin, no Bairro Cristo Rei, onde fizeram contato com um homem que alegou ter passado por um ciclista, trajando camiseta vermelha de manga longa, que transportava uma botija de gás e ao chegar em casa, percebeu que a sua havia sido furtada.

Segundo a vítima, a porta de sua residência foi arrombada e do interior do imóvel, somente a botija havia desaparecido, motivo que o fez suspeitar do ciclista, que tempo depois, foi localizado pelos militares e identificado como Cirço Santana da Silva, de 40 anos, que portava apenas a quantia de R$70,00 e negou ter cometido o crime.

Como o suspeito cumpria pena em regime semiaberto e fazia uso de uma tornozeleira eletrônica, a guarnição conduziu o mesmo até a Colônia Penal, onde tomaram conhecimento, através do sistema de monitoramento, que Cirço havia se dirigido a uma loja de móveis usados, localizada na Avenida Melvin Jones, em frente à escola Cristo Rei.

Já na referida loja, os militares fizeram contato com o proprietário, que afirmou ter comprado uma botija de cor azul do suspeito pelo valor de R$70,00.

Diante dos fatos, Cirço recebeu voz de prisão por furto e foi conduzido, juntamente com o proprietário da loja até a Delegacia da Polícia Civil para o Registro da ocorrência, onde após prestarem esclarecimentos, o receptor foi liberado e o agente foi entregue no Presídio Cone Sul.

Texto e fotos: Extra de Rondônia