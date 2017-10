Jovem é assassinado a tiros em campo de futebol

A vítima foi identificado como Francisco de Assis Martins Machado, de 19 anos. O crime ocorreu na noite desta segunda-feira (2) na beirada da campo de futebol da AFA, localizado na Avenida Tenreiro Aranha entre as ruas São Paulo e Princesa Isabel, bairro Areal centro, no centro da capital.

Testemunhas contaram a polícia que a vítima estava na companhia de outros jovens, quando foi surpreendida pelo atirador que já chegou efetuando os disparos na direção de Francisco. A vítima ainda tentou correr, mas foi atingida com um tiro no tórax e caiu a cerca de 20 metros do campo. Uma equipe do Samu esteve no local e constatou o óbito.

A PM foi acionada e após constatar o fato, o local foi isolado e a criminalística fez os trabalhos periciais. O corpo foi removido para o IML para necropsia.

A vítima, segundo policiais civis da Delegacia de Homicídios, respondia por um crime de assassinato ocorrido no início do ano na mesma região. Os policiais trabalham com a hipótese de vingança ou acerto de contas.

Texto e foto: Rondoniaagora