Jovens são flagrados próximos a escola portando entorpecente; suspeito afirma que droga é de namorada

Uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que dois jovens estavam comercializando e fazendo uso de entorpecentes na dependências da Escola Wilson Camargo, localizada na Avenida Capitão Castro, no Centro de Vilhena, e que ambos sempre chegavam ao local em um veículo Gol de cor branca.

Em diligências próximas a escola, os militares avistaram o referido veículo e o momento em que dois jovens, com as mesmas características descritas pelo informante, saíram da instituição e entraram no carro.

Em abordagem aos suspeitos, de 18 e 20 anos, foi localizado em posse do condutor, que já possui passagens por furto, uma porção de maconha, que o mesmo afirmou ser de sua namorada, com quem mantém um relacionamento de 2 anos.

Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos até a Delegacia da Polícia Civil para prestarem mais esclarecimentos sobre o caso ao delegado de plantão.

Texto e foto: Extra de Rondônia