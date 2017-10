Obras de asfaltamento de 12 km de ruas em Cerejeiras chegam a 70% de conclusão

O município de Cerejeiras está recebendo do governo de Rondônia, 12 km de vias urbanas, com investimento de R$ 4,5 milhões. Os trabalham já ultrapassam a marca de 70% de conclusão e avançam para a etapa final.

A previsão da empresa contratada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) é concluir a capa asfáltica até o final de outubro e em novembro finalizar o meio fio e sarjeta. O projeto deixar o bairro Alvorada 100% asfaltado.

Para o engenheiro do DER, Armando Couto, a empresa deve cumprir o cronograma. Couto explica que a empresa já concluiu a drenagem, que era a parte mais complicada da obra. “Tudo depende das condições climáticas. Já começou a chover um pouco na região”, ponderou o engenheiro.

O diretor geral do DER, Ezequiel Neiva, disse que manteve reunião com a empresa responsável pela obra, e pediu emprenho máximo para que os trabalhos possam ser concluídos antes do final do ano. “o objetivo do governador Confúcio Moura é entregar esse projeto à população o mais rápido possível”, afirmou Neiva.

Ruas que serão asfaltadas

Bairro Alvorada em Cerejeiras será 100% asfaltado pelo governo de Rondônia

Rua Marcos Freire – da Avenida das Nações até a Avenida Brasil

Rua José de Souza Neiva – da Avenida das Nações até a Avenida Brasil

Rua Rio Branco – da Avenida das Nações até a Avenida Brasil

Rua Porto Alegre – da Avenida das Nações até a rua Nova Zelândia

Rua Porto Alegre – da rua Panamá até a Avenida Brasil

Rua Porto Velho – da Avenida das Nações até a Avenida Brasil

Rua Mário Pereira da Silva – da Avenida das Nações até a rua Colômbia

Rua Maceió – da Avenida das Nações até Avenida Brasil

Rua Fortaleza – da Avenida das Nações até Avenida Brasil

Rua Florianópolis – da Avenida das Nações até a rua Jordânia

Rua Curitiba – da Avenida das Nações até a rua Jordânia

Rua Goiás – da Avenida das Nações até a rua Jordânia

Rua Portugal – da rua Marcos Freire até a Avenida São Paulo

Rua Nova Zelândia – da rua Marcos Freire até a Avenida São Paulo

Rua Panamá – da rua Marcos Freire até a Avenida São Paulo

Rua Jordânia – da rua Marcos Freire até a Avenida São Paulo

Rua Colômbia – da rua Marcos Freire até a rua Florianópolis.

Autor e fotos: Nilson Nascimento