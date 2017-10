Participantes do JIR relatam descaso e desorganização do evento que ocorre em Ariquemes

A 11ª edição dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR), que este ano acontece na cidade de Ariquemes, pode entrar para a história do desporto do Estado como o pior de todos até então já realizados. As críticas dos atletas participantes e a insatisfação dos dirigentes das equipes tem se tornado constantes nos primeiros três dias do evento.

Entre os pontos mais comentados de forma negativa pelos participantes estão: a desorganização do transporte para levar os atletas no horário do almoço e da janta; os hotéis onde algumas delegações estão hospedadas, parte deles encontram-se em péssimas condições de acomodações; a falta de ambulância e de equipe de saúde para casos de emergência nos locais e horários de competições.

Outro fator apontado é que o principal ginásio, Albrei Ferraço, três dias após a abertura do evento, ainda não secou totalmente, mas mesmo assim os jogos foram autorizados; os jogos da tarde no Alberi Ferraço são obrigados a parar uns 15 minutos por causa do sol que atrapalha a visão de um dos goleiros; parte da arbitragem não chegou no sábado e nem domingo, mas os jogos aconteceram como por exemplo, os de Voleibol que não contaram com os bandeirinhas de ponta de quadra e ainda tem a chuva que interrompe os jogos, pois as quadras ficam encharcadas e com poças d’água.

Mas a polêmica não para por aí. Ao procurar por dirigentes de equipes, a representação da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) informou que a responsabilidade de tudo que ocorrer durante o evento é de competência do município sede.

Para o secretário de Esportes e Cultura de Vilhena, Natal Jacob, que acompanha a delegação do seu município desde a abertura na noite de sexta-feira, 29, há um descaso total por parte da organização na busca de solucionar os problemas.

“Infelizmente, o que estamos presenciando é lamentável e o pior é que ninguém quer assumir a responsabilidade dos problemas do JIR. Incrível, mas o ginásio principal da cidade não estava pronto nem para a abertura, muito menos para receber os jogos. Nossa equipe de handebol masculina foi prejudicada no jogo da tarde de segunda-feira, 02, por causa do atraso do translado até o ginásio. Só depois de várias tentativas por telefone para a coordenação é que veio uma combi para pegar a comitiva de 15 atletas e mais 4 dirigentes. Tivemos que conseguir um carro particular para concluir o transporte da equipe, mas mesmo assim chegamos em cima da hora e nem deu tempo para o aquecimento dos jogadores. Se já não bastasse, um dos jogadores se machucou e era preciso que fosse encaminhado para atendimento no hospital, mas não tinha ambulância e tivemos que esperar mais de meia hora para que o socorro chegasse. Isso é inconcebível e inadmissível em um evento esportivo de grande porte como é o JIR ” afirmou Natal Jacob.

Natal finalizou dizendo que fará um relatório apontando as falhas até o momento registradas com assinatura dos dirigentes das equipes que estão se sentindo prejudicadas e entregarão um documento oficial ao superintendente da Sejucel, Rudney Antônio Paes.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Foto: Assessoria