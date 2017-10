Prefeitura entrega veículo para ações do Conselho da Criança e Adolescente

Na manhã desta segunda-feira, 2, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) recebeu a doação de um veículo da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE).

A prefeita informou que o veículo tem como objetivo atender ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Vilhena.

A entrega do veículo contou com presença do presidente do CMDCA, Genivaldo Santos e também de José Moreira Lima e dos representantes da ALE, Edvilson Oliveira e Eunilson Costa.

A prefeita agradeceu a doação do veiculo ressaltou que ele será muito importante para o trabalho realizado pelo CMDCA.

“Agradeço a Assembleia Legislativa pela doação, que vai ajudar muito no trabalho realizado pelo CMDCA, que é de suma importância para Vilhena, pois tem com foco nossas crianças e adolescentes, que são o futuro do nosso amado município e esse veículo vai contribuir com desempenho do trabalho dos conselheiros”, finalizou a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria