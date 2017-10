Procurador que atuou em Vilhena é o novo chefe do MPF em RO

Nesta segunda-feira, 2, o Procurador da República, Daniel Azevedo Lobo, que atuou em Vilhena durante três anos, tomou posse como novo chefe da Procuradoria da República de Rondônia (MPF).

Na foto, ele assina a posse ao lado de sua colega Procuradora Geral da República, Raquel Dodge. Lobo foi eleito pelo colegiado.

No período que atuou em Vilhena, Lobo desenvolveu um bom trabalho frente as investigações contra políticos e agentes públicos, no qual diversos foram presos e outros ainda respondem a processos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação