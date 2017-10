Reeducandos de Unidade Socioeducativa ateiam fogo em colchões em Vilhena

Vários menores da Unidade Socioeducativa de Vilhena, localizada na Avenida Capitão Castro, ao lado da Casa de Detenção, atearam fogo em três colchões na noite desta terça-feira, 03.

De acordo com um socioeducador, o clima na unidade estava dentro da normalidade até que por volta das 21h15, alguns menores jogaram os colchões no corredor e os incendiaram.

Uma Unidade de Combate a Incêndio do Corpo de Bombeiros esteve no local e controlou as chamas, porém, ainda não se tem informações dos motivos que levaram o reeducandos a cometerem o ato de vandalismo.



Texto e foto: Extra de Rondônia