Reforma e ampliação da Câmara de vereadores custará mais de R$ 2,5 milhões aos contribuintes vilhenenses

Na manhã desta terça-feira, 3, em coletiva de imprensa, o presidente do legislativo Adilson José Wiebbelling de Oliveira (PDSB), apresentou o projeto de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Vereadores de Vilhena.

De acordo com Adilson, o prédio da Câmara é antigo, já passou por reformas, mas está em estado precário e nas últimas chuvas entrou muita água, com isso, acabou por danificar dezenas de objetos e computadores. Em razão disso, se faz necessário a reforma e ampliação do espaço físico da casa.

O projeto está por conta do engenheiro Leandro Ferreira que orçou a obra em R$ 2,5 milhões – com ressalva podendo chegar a R$ 3 milhões. Segundo o presidente, a previsão para reforma e ampliação será de 10 meses.

Adilson afirma que, a casa está economizando um montante de R$ 200 mil mês para a reforma e ampliação que será pago com orçamento próprio.

Contudo, enquanto a casa estiver em reforma, os vereadores irão trabalhar numa parte alugada no Hotel Carimâm, a um custo de R$ 15 mil por mês. Porém, as sessões vão acontecer no auditório da Associação Comercial e Industrial de Vilhena (ACIV).

A nova Câmara terá 15 gabinetes, o plenário passará das atuais 117 cadeiras para 254. Os gabinetes não terão banheiros, será construindo sanitários coletivos, mas terá estacionamento exclusivo para os vereadores e funcionários.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação