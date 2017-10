Segurança de Ronaldo “Fenômeno” realiza palestra na Câmara de Vereadores, em Vilhena

Na tarde desta terça-feira, 03, visitou a redação do Extra de Rondônia, Aguinaldo José da Silva, o segurança do jogador Ronaldo Nazário mais conhecido como “Fenômeno”, onde relatou sobre a palestra que ministrará nesta quarta-feira, 04, com o tema “Gestão de Segurança”.

Aguinaldo informou que a palestra será aberta ao público em geral e ocorrerá a partir das 09h00, nas dependências da Câmara de Vereadores de Vilhena. Segundo o palestrante o evento tem como objetivo conscientizar a população sobre os cuidados a serem tomados em relação a segurança.

Texto e Foto: Extra de Rondônia