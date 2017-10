Tempo será fechado em todo o Estado nesta quarta-feira

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que o tempo segue instável em todo Estado.

Toda Região Norte e Centro-leste Rondoniense deve ter o céu nublado durante toda quarta-feira.

Existe a possibilidade de pancadas de chuvas seguidas de trovoadas em toda essa região, e pode ocorrer a qualquer hora do dia.

No Vale do Guaporé e Sul do Estado o tempo deve variar de nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuvas ocasionais.

