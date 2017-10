Veículo do gabinete da prefeitura se envolve em acidente e mata motoqueiro na BR

Um grave acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa morta na manhã deste domingo, dia primeiro de outubro. A colisão frontal aconteceu no quilômetro 62 da BR-421, entre as cidades de Monte Negro e Campo Novo de Rondônia.

De acordo com informações do motorista do veículo, a caminhonete pertence ao gabinete da prefeitura de Buritis, ele estava seguindo sentido à cidade de Ji-paraná, quando acabou batendo de frente com uma motocicleta em uma reta da rodovia. O motoqueiro identificado como Bruno Lima, ele morreu na hora.

O local foi isolado e a perícia técnica da polícia Civil foi acionada para registrar o acidente e apurar as causas da colisão.

