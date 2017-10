Baile da rainha e cavalgada marcam o inicio da “1ª Festa do Patrão Rodeio Show “de Chupinguaia

Aconteceu no último sábado, 30, o baile para escolha da rainha, madrinha, 1ª e 2ª princesa da “Festa do Patrão Rodeio Show”, no salão da Estância Guaporé, em Chupinguaia.

As escolhidas foram Silmara Rodrigues da Silva como rainha, Sandy da Silva Miranda como 1ª princesa, Ervelyn Lorrayne Conceição 2ª princesa e madrinha Aline Basílio dos Santos.

A festa teve como atração principal a banda Swing Universitário e contou com milhares de pessoas prestigiando o evento.

E no domingo, 01, ocorreu a cavalgada e a tradicional queima do alho.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação