Banco se recusa a devolver mais de R$ 1 mil para cliente que pagou boleto que não foi validado

Um homem de 55 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, após sofrer um prejuízo de R$ 1.027,09 referente ao pagamento de um boleto gerado pelo Banco do Brasil no site das Lojas Americanas.

Segundo a vítima, ela teria efetuado uma comprar pelo site e realizado o pagamento do boleto em uma agência da Caixa econômica Federal, porém, após dois dias, foi até a filial da referida loja, localizada no Centro de Vilhena, para retirar o produto da compra, onde foi informado que o boleto pago por ele não constava no sistema.

De volta a agência da Caixa, a vítima foi aconselhada a procurar o Banco do Brasil, pois o referido valor já havia sido encaminhado para a instituição, devido o boleto ter sido gerado pela mesma. Já no banco, o cliente foi informado que o valor realmente estava depositado na instituição, porém, só poderá ser devolvido com ordem judicial.

Diante dos fatos, o homem registrou um boletim de ocorrências contra a instituição bancária a fim de reaver o valor pago pelo boleto.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa