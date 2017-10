Carro de funerária de Vilhena capota na BR-364 e corpo de mulher é arremessado para fora do caixão

O acidente ocorreu por voltas das 22h30, de terça-feira, 03, na BR 364, em um trecho a cerca de 20 km de Pimenta Bueno, com um veículo de uma funerária de Vilhena, que retornava para a cidade, transportando o corpo de uma mulher, falecida em Cacoal.

Além do condutor e do corpo da mulher, seguia no carro, que acabou saindo da pista e caindo em uma ribanceira, o esposo da falecida, porém, este não se feriu no acidente. Já o corpo de sua esposa acabou sendo arremessado para fora do caixão.

Texto: Extra de Rondônia

Foros: Pimenta Virtual