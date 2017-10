Debate em segurança pública é realizada em Vilhena

Foi realizado na manhã desta quarta-feira, 04, na Câmara de Vereadores de Vilhena, o debate sobre “gestão em segurança pública”.

No debate estiveram presentes o palestrante Aguinaldo José da Silva, segurança do ex-jogador Ronaldo “Fenômeno”, coordenador de administração do município de Cacoal, Edimar Capiche, representantes de escola de Vigilantes e Seguranças, o assessor do vereador Rafael Maziero e imprensa local.

Foram debatidos assuntos que envolvem segurança no Estado de Rondônia, e projeto de implantação da Guarda Municipal para o município de Vilhena.

Aguinaldo que atua como consultor de segurança pública, e também como instrutor em vigilância pela Policia Federal, explicou que segurança pública busca atender às demandas de cada gestão, respeitando características, peculiaridades e metas, assim como desenvolver o processo de formação de servidores e funcionários, realizamos levantamento de expectativas e desafios que a administração pretende enfrentar.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia