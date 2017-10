Duas cidades do Cone Sul poderão virar áreas de livre comércio

Tramita no Senado Federal, Projeto de Lei 351/2017 que poderá transformar três cidades do Estado de Rondônia em áreas livre comércio.

Citadas no projeto estão às cidades de Pimenteiras do Oeste, Cabixi e Costa Marques, municípios que fazem fronteiras com a Bolívia.

As áreas de livre comércio de importação e exportação vivem sob-regime fiscal especial. O projeto já passou pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo e Comissão de Assuntos Econômicos. E agora seguirá para o plenário do Senado para apreciação e votação.

Se aprovado, caberá ao governo federal demarcar os locais próprios para o entreposto de mercadorias a serem comercializadas.

Texto: Extra de Rondônia

