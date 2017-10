ENQUETE: Os vereadores vão gastar R$ 3 milhões com a reforma da Câmara de Vilhena. Qual é a sua opinião?

Com toda pompa, foi anunciada nesta terça-feira, 3, a reforma e ampliação do prédio da Câmara de Vilhena.

A obra vai consumir R$ 3 milhões dos cofres públicos do município. Conforme anunciou o presidente do Legislativo, Adilson de Oliveira, o dinheiro “faz parte da economia da casa”.

A nova Câmara – conforme anunciado – terá 15 gabinetes, o plenário passará das atuais 117 cadeiras para 254. Serão construindo sanitários coletivos, mas terá estacionamento exclusivo para os vereadores e funcionários.

No período da obra, que será de 10 meses, os vereadores irão pagar R$ 15 mil, mensal, para alojar seus gabinetes num local disponibilizado no Hotel Carimâm. Porém, as sessões vão acontecer no auditório da Associação Comercial e Industrial de Vilhena (ACIV).

O Extra de Rondônia quer saber a opinião do internauta com relação a esta iniciativa através da enquete disponibilizada ao lado direito da página eletrônica.

Lá, você poderá clicar numa das cinco alternativas: “Ótima”, “Existem outras prioridades”, “Dinheiro será bem aplicado na saúde”, “Ideia cômica em tempo de crise” e “Tanto Faz”. Participe! A enquete fica até domingo e o resultado será comentado na coluna informativa “Cego, Surdo e Mudo”.

