IFRO realiza “III Feira de Estágio, Emprego e Negócio”

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Vilhena, promoverá nesta quarta-feira, 04, a partir das 13h00, a “III Feira de Estágio, Emprego e Negócio”. Além de alunos e servidores do campus, também participarão membros da comunidade externa, parceiros, alunos egressos, entre outras entidades.

O evento será aberto com a palestra “Educação e Empreendedorismo”, ministrada por Walmir Etori. Entre os objetivos do evento está o de estreitar ainda mais a parceria entre o IFRO e os parceiros externos, bem como apresentar possibilidades para os alunos quanto ao mercado de trabalho.

Para a coordenadora de estágio, Edeli Diogo de Oliveira, “a III Feira de Estágio, Emprego e Negócio do campus tem a intenção de criar um ambiente propício para a troca de experiência empreendedora entre o IFRO e a comunidade local. E com isso também estimular as empresas no processo de seleção tanto no quesito de estágio quanto no de emprego”.

“Nosso objetivo é reforçar os laços entre nossos parceiros (empresas e instituições), alunos egressos e atuais alunos. Conhecer o potencial da história, a importância dos nossos parceiros para a realização dos estágios e o sucesso e autonomia alcançados pelos alunos egressos. Nesse sentido, pretendemos mostrar o potencial do campus e dos nossos alunos à comunidade vilhenense, pois o IFRO não existe sem a participação da comunidade”, relatou o Chefe do Departamento do campus, Eder Carlos Cardoso Diniz. Eder finalizou dizendo que o “IFRO foi feito para a comunidade e depende dela, tendo a obrigação de devolver a ela tudo o que tem feito para a melhoria do município e da região do Conesul”.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Foto: Assessoria