Jovem de 18 anos que afirmou vender drogas para sustentar filho de 8 meses é presa pela Força Tática

Uma guarnição da Força Tática recebeu informações de que em uma residência localizada na Rua 737 estaria ocorrendo uma grande movimentação de usuários de drogas, tanto durante o dia como a noite e que uma jovem por nome Janayna estava comercializando entorpecentes no local.

Diante dos fatos, os militares realizaram uma breve campana próximo a casa, na noite desta quarta-feira, 04, onde puderam constatar uma intensa movimentação, porém, não obtiveram êxito na abordagem de nenhum dos suspeitos que entravam e saiam do local rapidamente.

Foi então que a guarnição decidiu proceder em abordagem à residência, onde fizeram contato com a mãe de Janayna da Silva Nonato e com a mesma, que segurava seu filho de apenas 8 meses nos braços.

Quando questionada sobre a comercialização de drogas no local, a princípio, a jovem negou, porém acabou confessando o crime e alegou cometer o ato, devido ter dificuldades para sustentar o filho.

Janayna retirou de seus bolsos uma quantia aproximada a seis gramas de pasta base de cocaína e o valor de R$199,00, proveniente da venda da droga.

A jovem afirmou ainda que, quem forneceu a mercadoria para ela, pelo valor de R$200,00, foi um homem em um Posto de Combustíveis, porém, não soube informar a identidade do agente, mas alegou já ser a segunda vez que compra drogas de suas mãos.

Diante dos fatos, Janayna e sua mãe, de 44 anos, que se declarou conivente com as ações da filha, alegando também, que a jovem possuía dificuldades no trato com o bebê, foram conduzidas até a Delegacia de Polícia Civil para prestarem esclarecimentos sobre o caso.

Texto e foto: Extra de Rondônia